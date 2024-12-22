Прогулка закончилась перестрелкой. Под Горбунками школьник получил пулю в глаз

В Ломоносовском районе 13-летний мальчик вышел погулять с другом — у того был с собой пневматический пистолет. Намеренно или случайно школьник получил пулю прямо в глаз.

22 декабря к петербургским врачам из-под Горбунков доставили 13-летнего мальчика с проникающим ранением глаза, рассказывает 47news. По предварительным данным ГУ МВД, пострадавший гулял с одноклассником, у которого был с собой пневматический пистолет. Как дошло до перестрелки — не уточняется. Школьник получил проникающее ранение глаза.

Врачи извлекли из глаза мальчика пулю от пневматического пистолета. Проводится проверка инцидента, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее подобный случай произошел в Пушкинском районе — возле школы мальчик выстрелил с пяти метров в своего сверстника из игрушечного пистолета и попал прямо в глаз. 13-летнему пострадавшему вызвали скорую.