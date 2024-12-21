Синоптик предупреждает петербуржцев о новой оттепели к вечеру субботы

Погоду в субботу, 21 декабря, в Санкт-Петербурге будет формировать теплый атмосферный фронт. Оттепель ожидается к вечеру. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня в Петербурге ожидается облачная погода, а теплый атмосферный фронт вызовет снег, переходящий в мокрый снег. Вечером он местами превратится в дожди.