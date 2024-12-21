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Город Синоптик предупреждает петербуржцев о новой оттепели к вечеру субботы

Синоптик предупреждает петербуржцев о новой оттепели к вечеру субботы

3 633
6 комментариев

Погоду в субботу, 21 декабря, в Санкт-Петербурге будет формировать теплый атмосферный фронт. Оттепель ожидается к вечеру. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня в Петербурге ожидается облачная погода, а теплый атмосферный фронт вызовет снег, переходящий в мокрый снег. Вечером он местами превратится в дожди.

«На дорогах и тротуарах будет скользко, а температура воздуха к вечеру превысит нулевую отметку», — отметил синоптик.

Ветер задует юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

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Комментарии
6
Ким0
1 час
Яндекс утверждает, что до Нового года плюс 4 градуса.
Заливщик голосовых планок
1 час
Новую "хрущевскую оттепель" хочется очень..
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