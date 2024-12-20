В Петербурге и Москве не будет семейной ипотеки на вторичку

Петербург и Москва не войдут в список городов, где разрешат использовать программу семейной ипотеки под 6% на вторичное жилье. Об этом 20 декабря сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«[Мера будет действовать] в городах и населенных пунктах, где-либо жилье не строится, либо его строится мало. Москва к таким не относится. [Петербург] тоже», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что распространение семейной ипотеки на вторичный рынок в отдельных городах не должно повлиять на ввод нового жилья.

Президент России Владимир Путин по итогам проведенном им накануне «Прямой линии» предложил оставить программу семейной ипотеки под 6% в действии и распространить ее на вторичный рынок в тех городах, где новое жилье практически не строится.

Ранее глава государства также пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек и отменить распределение денег по банкам с помощью механизма лимитов. Минфин готовит изменения.