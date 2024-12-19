Минфин после слов Путина уберет лимиты из программы семейной ипотеки

Министерство финансов РФ подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из нее механизм лимитов. Сообщение об этом появилось 19 декабря на сайте ведомства после того, как проблему озвучили на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

В релизе говорится, что в декабре вопрос с исчерпанием лимитов с отдельными кредиторами уже решен. Сейчас банки выдают ипотеки из общих средств. В 2025 году на программу семейной ипотеки предусмотрено 637 млрд рублей.

Во время прямой линии Путин возмутился наличию лимитов в программе семейной ипотеки. «Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов», — заявил президент РФ и пообещал исправить ситуацию.