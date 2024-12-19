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Финансы Общество Минфин после слов Путина уберет лимиты из программы семейной ипотеки

Минфин после слов Путина уберет лимиты из программы семейной ипотеки

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2 комментария

Министерство финансов РФ подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из нее механизм лимитов. Сообщение об этом появилось 19 декабря на сайте ведомства после того, как проблему озвучили на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

В релизе говорится, что в декабре вопрос с исчерпанием лимитов с отдельными кредиторами уже решен. Сейчас банки выдают ипотеки из общих средств. В 2025 году на программу семейной ипотеки предусмотрено 637 млрд рублей.

Во время прямой линии Путин возмутился наличию лимитов в программе семейной ипотеки. «Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов», — заявил президент РФ и пообещал исправить ситуацию.

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Комментарии
2
triton1977
1 час
Понятно, что финансовый - ну или банковский - сектор это основа экономических капитал-реалий, но допускать механизмы, которые превращают население в фактических рабов современного "ростовщичества" тоже не есть хорошо)) Вспоминается отечественный "художник-инсталлятор" (не помню фамилию) который мягко говоря "чудачил" в борьбе за "свободу слова" перед СПб-ЗакСом и Красной площади в столице)) Мы его бережно сохранили и выслали в Европы, там долго времени ему информационно сочувствовали, но как только он осмелился на какую то "акцию протеста" у ведущего банка в Париже - тут же раз и навсегда куда то подальше "закрыли"))
Гость
1 час
Лимита казанская.
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