Родился первый ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела

В столице Перу Лиме 7 декабря родился первый в мире ребенок, при зачатии которого использовалась технология созревания яйцеклетки вне тела. Об этом пишут многие СМИ, а также сообщается на сайте американской биотехнологической компании Gameto, разработавшей технологию экстракорпорального оплодотворения Fertilo.

Ребенок родился естественным путем в клинике Санта-Исабель. Необычной была процедура подготовки. Технология Fertilo отчасти похожа на ЭКО. Разница в том, что извлеченную из тела яйцеклетку доращивают с помощью так называемых поддерживающих клеток яичника, полученных в лаборатории из стволовых клеток. Таким образом, имитируется естественный процесс созревания яйцеклетки. Женщина при этом получает значительно меньше гормональной терапии, чем при ЭКО, и сама процедура более дешевая.

«Концепция созревания яйцеклеток вне тела, называемая созреванием in vitro (IVM), не нова и не считается экспериментальной. С 1991 года с помощью IVM родились тысячи детей. Fertilo сделает IVM более эффективным и, следовательно, приемлемым вариантом лечения для большего числа женщин», — говорится на сайте компании.

Компанию Gameto основали в 2021 году медик Дина Раденкович и Мартин Варсавски, владелец сети клиник репродуктивного здоровья в США. Технология Fertilo пока не одобрена в Соединенных Штатах. Gameto готовится к новому этапу клинических испытаний, что, как надеется компания, позволит получить разрешение. В Австралии и Латинской Америке Fertilo уже применяется. По данным Forbes, сейчас есть с десяток беременных женщин, которые использовали эту технологию.