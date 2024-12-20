Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 84%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Родился первый ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела

Родился первый ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела

1 151
3 комментария

В столице Перу Лиме 7 декабря родился первый в мире ребенок, при зачатии которого использовалась технология созревания яйцеклетки вне тела. Об этом пишут многие СМИ, а также сообщается на сайте американской биотехнологической компании Gameto, разработавшей технологию экстракорпорального оплодотворения Fertilo.

Источник:

Ребенок родился естественным путем в клинике Санта-Исабель. Необычной была процедура подготовки. Технология Fertilo отчасти похожа на ЭКО. Разница в том, что извлеченную из тела яйцеклетку доращивают с помощью так называемых поддерживающих клеток яичника, полученных в лаборатории из стволовых клеток. Таким образом, имитируется естественный процесс созревания яйцеклетки. Женщина при этом получает значительно меньше гормональной терапии, чем при ЭКО, и сама процедура более дешевая.

«Концепция созревания яйцеклеток вне тела, называемая созреванием in vitro (IVM), не нова и не считается экспериментальной. С 1991 года с помощью IVM родились тысячи детей. Fertilo сделает IVM более эффективным и, следовательно, приемлемым вариантом лечения для большего числа женщин», — говорится на сайте компании.

Компанию Gameto основали в 2021 году медик Дина Раденкович и Мартин Варсавски, владелец сети клиник репродуктивного здоровья в США. Технология Fertilo пока не одобрена в Соединенных Штатах. Gameto готовится к новому этапу клинических испытаний, что, как надеется компания, позволит получить разрешение. В Австралии и Латинской Америке Fertilo уже применяется. По данным Forbes, сейчас есть с десяток беременных женщин, которые использовали эту технологию.

В 2023 году в России, по данным Минздрава, с помощью ЭКО родились более 32 тысяч детей. Первый в мире ребенок, зачатый с помощью ЭКО, появился на свет 25 июля 1978 год. С тех пор число таких детей по всему миру превысило 10 миллионов.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Беременность и роды ЭКО
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
41 минута
Американская наука это очень круто.
275464757
21 минута
Это реально наука для жизни. Этот факт восхищает. И как ужасны все разработки для уничтожения всего живого. И непонятны всплески восторга от их разрушительных действий.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14