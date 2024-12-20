Число пострадавших растет: показываем момент столкновения двух трамваев на Науки

Как минимум пять человек пострадали при столкновении двух трамваев в Калининском районе, сообщает 20 декабря пресс-служба полиции Петербурга. Кадры аварии оказались в распоряжении «Фонтанки».

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по видео, один из трамваев стоял в тот момент, когда сзади врезался другой. Непонятно, тормозил ли в этот момент машинист. Как сообщили в «Горэлектротрансе», инцидент произошел на проспекте Науки, у пересечения с Тихорецким проспектом в 13:11.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили «Фонтанке», что предварительно речь идет о пяти пострадавших в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются. Перевозчик отмечает, что водители перед выходом на линию прошли медосмотр, режим труда и отдыха был соблюден. Сейчас движение трамваем временно отведено. Ведется проверка ГАИ, на месте работает специально созданная комиссия Управления «Горэлектротранса».