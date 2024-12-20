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Происшествия Два трамвая столкнулись на перекрестке Науки и Тихорецкого. Есть пострадавшие

Два трамвая столкнулись на перекрестке Науки и Тихорецкого. Есть пострадавшие

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7 комментариев
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На севере Петербурга днем 20 декабря не разъехались два трамвая. В столкновении досталось трем пассажирам.

В 13:11 на проспекте Науки, у пересечения с Тихорецким проспектом, столкнулись два попутных трамвая, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». По предварительным данным, три человека получили ушибы. По данным «Фонтанки», в салоне попадали пассажиры.

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Обстоятельства ДТП выясняются. В «Горэлектротрансе» отметили, что водители перед выходом на линию прошли медосмотр в установленном порядке, режим труда и отдыха был соблюден.

Сейчас движение трамваев на участке временно отведено. Ведется проверка ГАИ, на месте работает специально созданная комиссия Управления «Горэлектротранса».

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Комментарии
7
Отец Родной
24 минуты
Какое же убожество то...
Dinja436
16 минут
подумал "не трамвай объедет".
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