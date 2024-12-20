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Общество РКН зафиксировал глобальный сбой в работе Steam

РКН зафиксировал глобальный сбой в работе Steam

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9 комментариев

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне российские пользователи начали жаловаться на проблемы со Steam. По данным сервиса Downdetector, который следит за сбоями, первые сообщения об ошибках на платформе появились около 21:00 по московскому времени, а наибольшее количество жалоб было зафиксировано к 22:15.

Тем не менее жалобы на работу платформы поступали не только из России, но и из западных стран. По информации ЦМУ ССОП, сообщения о сбоях также приходили из США, Италии, а также Германии.

Напомним, 19 декабря началась зимняя распродажа Steam, которая обеспечивает пользователям огромные скидки на покупку популярных игр и дополнений к ним. Распродажа продлится всего 14 дней и завершится 2 января 2025 года.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин объяснил, почему пользователи в России иногда не могут войти в Steam. Он заявил, что проблемы с доступом находятся в зоне ответственности самой игровой платформы. «Никакого вмешательства со стороны Роскомнадзора нет», — сказал Горелкин.

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Комментарии
9
Slava_Rossii2
1 час
Зафиксировали или организовали?
ДЕД
1 час
Молодёжь вам спасибо скажет😉
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