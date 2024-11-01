В Госдуме объяснили проблемы с доступом к Steam

Глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин объяснил ТАСС, почему пользователи в России иногда не могут войти в Steam. Он заявил, что проблемы с доступом находятся в зоне ответственности самой игровой платформы.
«Никакого вмешательства со стороны Роскомнадзора нет», — заявил Горелкин. И добавил, что часть пользователей решила проблему, поменяв языковые настройки магазина приложений.
Сбои в работе Steam на территории РФ фиксировались ранее. Пользователи сообщали, что платформа не работает, то же самое было замечено и в мобильном приложении. Также не загружаются страницы магазина.
Steam — цифровая платформа для покупки игр.
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