В Госдуме объяснили проблемы с доступом к Steam

Глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин объяснил ТАСС, почему пользователи в России иногда не могут войти в Steam. Он заявил, что проблемы с доступом находятся в зоне ответственности самой игровой платформы.

«Никакого вмешательства со стороны Роскомнадзора нет», — заявил Горелкин. И добавил, что часть пользователей решила проблему, поменяв языковые настройки магазина приложений.

Сбои в работе Steam на территории РФ фиксировались ранее. Пользователи сообщали, что платформа не работает, то же самое было замечено и в мобильном приложении. Также не загружаются страницы магазина.

Steam — цифровая платформа для покупки игр.