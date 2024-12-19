«Все должны быть поставлены в равные условия»: Путин — о выплатах военным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все защитники России, к которым также относятся бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», должны находиться в равных условиях в вопросах выплат и получении статуса. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает ТАСС.



После прямой линии Путин встретился с волонтерами и сотрудниками Народного фронта, «За Россию» и ПАО «Ростелеком». Глава РФ отметил, что он постоянно обсуждает с представителями фонда «Защитники Отечества» необходимость того, чтобы все защитники интересов России находились в равных условиях — в том числе бывшие вагнеровцы.



Кроме того, РИА Новости передает, что Госдума оперативно внесет изменения в законодательство, чтобы решить вопросы, связанные с выплатами военнослужащим в Курской области. По словам первого замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина, проблема с выплатами будет урегулирована в кратчайшие сроки. Некоторые вопросы, касающиеся помощи защитникам страны и их семьям, могут быть решены с помощью внесения изменений в подзаконные акты.



«В случае необходимости, а мы считаем, такая необходимость есть, мы будем вносить, и очень оперативно, изменения в действующее законодательство», — подчеркивает Вяткин.



Напомним, в ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области. Он спросили, почему военнослужащие в приграничье зарабатывают меньше, чем контингент, который участвует в специальной военной операции на территории Украины.