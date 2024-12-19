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Власть Итоги с Путиным КТО и СВО. Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области

КТО и СВО. Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области

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4 комментария

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, которая проходит 19 декабря в Москве, спросили, почему военнослужащие в Курской области зарабатывают меньше, чем контингент, который участвует в специальной военной операции на территории Украины.

На данный момент Курская область не считается зоной СВО, поэтому действующее законодательство о выплатах участникам боевых действий не распространяется на тех, кто принимает участие в боях в регионе, где объявлен режим контртеррористической операции.

Отвечая на вопрос о выплатах, Владимир Путин отметил, что для него это неожиданная информация, о которой он не знал, и назвал это упущением, которое необходимо исправить.

«Для меня это неожиданная информация. Пересчитаем задним числом», — сказал Путин и попросил прощения у военных и их семей. Также президент выразил сожаление касательно работы Минобороны в этом вопросе. «Жаль, что и военное ведомство не обратило на это внимание. Все-таки это прежде всего их обязанность», — сказал глава государства.

Путин отметил, что количество бронетехники НАТО, уничтоженной в Курской области, превысило количество уничтоженной вражеской техники за прошлый год. Говоря об обещанных выплатах за подбитую технику, президент сказал, что они обязательно будут начислены.

«Я знаю, что и министр обороны слушает сейчас нашу беседу. Это всё будет сделано. Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Всё будет сделано», — подчеркнул глава государства.

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Комментарии
4
Klaustrofobik
1 час
Кого призвал? Зеркало?
sysh
1 час
Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Всё будет сделано Ну или,как получится.
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