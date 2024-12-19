«Мы готовы и к переговорам, и к компромиссам». Путин рассказал о возможности окончания СВО

Москва готова к переговорам по ситуации на Украине, об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос корреспондента NBC о возможности прекратить боевые действия.

«Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и компромиссам. Просто противная сторона — в прямом и переносном смысле — к этому не готова», — заявил Владимир Путин. По его словам, в марте 2022 года в Стамбуле были достигнуты договоренности с Украиной, однако тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, «такой, с хорошей прической человек», якобы сказал Киеву воевать до последнего украинца. «Скоро закончатся украинцы, которые хотят воевать», — подчеркнул Путин.

В марте 2022 года в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Глава делегации России Владимир Мединский оценивал их как «конструктивные». Москва тогда предложила, чтобы статус ДНР, ЛНР и Крыма обсудили лично Путин и Зеленский. Еще одним условием было то, что Киев строго исполняет Женевскую конвенцию по военнопленным, в том числе «исключает практику пыток и издевательств» и наказывает всех причастных к этому.

Киев, со своей стороны, предлагал провозгласить Украину постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Также украинская сторона обещала отказаться от вступления в военные союзы и размещать на своей территории военные базы и контингенты. При этом Россия не должна была возражать против вступления страны в ЕС.

Однако затем Украина вышла из переговорного процесса. Как позже рассказал Путин, на это решение Киева якобы повлиял бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.

17 мая 2024-го президент России заявил, что проект договоренностей, достигнутых РФ и Украиной в Стамбуле весной 2022 года, может стать базой для новых переговоров по украинскому конфликту.