Мариинский отремонтирует дом, где жил Лермонтов, в 2028 году. В нем откроют музей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в декабре обязал Мариинский театр отремонтировать дом княгини Шаховской на Садовой улице в течение пяти лет. Здание передали учреждению почти 10 лет назад под обустройство гостиницы для приглашенных артистов, но оно пустует по сей день. В пресс-службе Мариинского 18 декабря сообщили «Фонтанке», что дом отреставрируют до конца 2028 года.

В Мариинском театре отмечают, что фактически аварийное здание было передано учреждению на правах оперативного управления только в 2016 году. В 2014 Смольный выиграл суд по изъятию последней квартиры в доме у прежнего собственника и объявил о намерении передать здание театру, но на согласование всех процедур потребовалось дополнительное время.

В 2018 комитет по охране памятников (КГИОП) выиграл первый суд против Мариинского театра с требованием отреставрировать здание. После этого были проведены противоаварийные работы. В 2023 году Смольным был выигран еще один суд, который касался ремонта и реставрации здания. По охранному обязательству, завершить реставрацию было необходимо к августу 2024 года.

В Мариинском театре отмечают, что ждут заключения историко-культурной экспертизы, согласования всей документации КГИОП и другими ведомствами, положительного заключения федеральной Главгосэкспертизы.

«По результатам вышеперечисленных этапов разработки и согласования в Министерстве культуры РФ будут проведены конкурсные процедуры для выполнения работ по сохранению и приспособлению объекта для современного использования. Их планируется провести в 2026–2028 годах. В западной части лицевого флигеля проектом предусмотрен Музей-квартира М. Ю. Лермонтова с отдельным доступом по парадной лестнице с Садовой улицы», — рассказали «Фонтанке» в Мариинском театре.

Дом на Садовой, 61, был построен в XIX веке и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он принадлежал сначала семье князей Шаховских, а потом, до революции, — купцу Ивану Чугрееву. В 1836–1837 годах в нем жил поэт и прозаик Михаил Лермонтов.