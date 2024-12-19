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Происшествия Был ли удар? Камера зафиксировала гибель петербурженки на входе в метро

Был ли удар? Камера зафиксировала гибель петербурженки на входе в метро

42 543
75 комментариев

В распоряжении «Фонтанки» 19 декабря оказались кадры гибели петербурженки на входе в вестибюль станции метро «Пролетарская». Судя по этой записи, виновата в смерти вовсе не дверь.

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На кадрах видно, как женщина открывает дверь плечом, затем поскальзывается или оступается, падает и ударяется затылком о плитку. Другие пассажиры бросаются ей помогать.

39-летняя петербурженка была в капюшоне, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, через несколько часов она скончалась в отделении реанимации. По предварительной информации, причиной гибели стал разрыв кровеносного сосуда.

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Комментарии
75
В_Ф
2 часа
Похоже ей стало нехорошо ещё до падения. И дверь то здесь уж совсем не при чём.
GOLDEN HORSE
2 часа
Ужас
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