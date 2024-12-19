Был ли удар? Камера зафиксировала гибель петербурженки на входе в метро

В распоряжении «Фонтанки» 19 декабря оказались кадры гибели петербурженки на входе в вестибюль станции метро «Пролетарская». Судя по этой записи, виновата в смерти вовсе не дверь.
На кадрах видно, как женщина открывает дверь плечом, затем поскальзывается или оступается, падает и ударяется затылком о плитку. Другие пассажиры бросаются ей помогать.
39-летняя петербурженка была в капюшоне, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, через несколько часов она скончалась в отделении реанимации. По предварительной информации, причиной гибели стал разрыв кровеносного сосуда.
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