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Общество Не только световой лес. Что ещё видели ночью в небе

Не только световой лес. Что ещё видели ночью в небе

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Ночью 18 декабря в Ленинградской области и соседних регионах наблюдали не только световые столбы, но и северное сияние — короткое, но довольно яркое, хорошо видимое даже при почти полной луне.

«Немного посияло, никаких бурь, все прошло в штатном режиме. Ленты и столбики над северным горизонтом, но яркие, даже почти полная Луна не смогла испортить шоу», — рассказывает канал «АстроФотоБолото». Фотографии сделаны у Ладожского озера, севернее Приозерска.

Минувшая ночь стала самой морозной за эту зиму. Вечером, когда температура начала понижаться, появились световые столбы, их наблюдали прямо в городе.

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Северное сияние Световые столбы Красивое небо
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