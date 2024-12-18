Не только световой лес. Что ещё видели ночью в небе

Ночью 18 декабря в Ленинградской области и соседних регионах наблюдали не только световые столбы, но и северное сияние — короткое, но довольно яркое, хорошо видимое даже при почти полной луне.

«Немного посияло, никаких бурь, все прошло в штатном режиме. Ленты и столбики над северным горизонтом, но яркие, даже почти полная Луна не смогла испортить шоу», — рассказывает канал «АстроФотоБолото». Фотографии сделаны у Ладожского озера, севернее Приозерска.

Минувшая ночь стала самой морозной за эту зиму. Вечером, когда температура начала понижаться, появились световые столбы, их наблюдали прямо в городе.