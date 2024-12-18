В Петербурге обновлён минимум нынешней зимы

Второй день подряд в Петербурге фиксируют самые низкие температуры с начала зимы, сообщает 18 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем канале.
«Минувший вторник Санкт-Петербург завершил при температуре в -13,3 °С, а сегодня столбики термометров на городской метеостанции опустились до отметки -16,3 °С», — отмечает Леус.
В Ленинградской области самым холодным местом стало Лодейное Поле, там минимум составил минус 24,0 градуса. Самая высокая температура была в Кингисеппе — минус 7,9 градуса.
Ночью в городе и области наблюдали световые столбы, которые возникают в морозную погоду.
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