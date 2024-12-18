В Петербурге обновлён минимум нынешней зимы

Второй день подряд в Петербурге фиксируют самые низкие температуры с начала зимы, сообщает 18 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем канале .

«Минувший вторник Санкт-Петербург завершил при температуре в -13,3 °С, а сегодня столбики термометров на городской метеостанции опустились до отметки -16,3 °С», — отмечает Леус.