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Город В Петербурге обновлён минимум нынешней зимы

В Петербурге обновлён минимум нынешней зимы

1 927
2 комментария

Второй день подряд в Петербурге фиксируют самые низкие температуры с начала зимы, сообщает 18 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем канале.

«Минувший вторник Санкт-Петербург завершил при температуре в -13,3 °С, а сегодня столбики термометров на городской метеостанции опустились до отметки -16,3 °С», — отмечает Леус.

В Ленинградской области самым холодным местом стало Лодейное Поле, там минимум составил минус 24,0 градуса. Самая высокая температура была в Кингисеппе — минус 7,9 градуса.

Ночью в городе и области наблюдали световые столбы, которые возникают в морозную погоду.

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Комментарии
2
Весело вставлять
13 минут
Можно подумать что кто то замёрз..в такой лёгкий морозец хорошо после баньки в сугроб,а потом опять в парилку ,а потом опять в сугроб,а потом опять в парилку..и так раз 5...тчк
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