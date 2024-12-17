Матвиенко раскритиковала систему обращения с мусором в России и призвала усилить контроль за денежными потоками

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 декабря раскритиковала результаты мусорной реформы и систему региональных операторов в России. Она потребовала усилить контроль за тем, сколько собирают денег с населения и на что они идут.

Матвиенко высказалась о состоянии системы обращения с отходами во время заседания Совета законодателей России после выступления министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

«Скажите, сколько средств по итогам прошлого года собрали с населения региональные операторы? Никто этой информацией не владеет. Мы с трудом, и то не уверены до конца, что цифра выверена, называем сумму в 280 млрд рублей. Кто-нибудь может ответить, куда пошли эти деньги, как они потрачены, кто это контролирует?» — сказала в начале своего выступления Матвиенко.

Она указала на то, что расходы региональных операторов недостаточно прозрачны, при этом сбор денег на их работу действует исправно. Кроме этого, она заявила, что обязанности региональных операторов недостаточно четко прописаны. По ее мнению, не должно быть так, что органы власти продолжают закупать новые контейнеры (их нехватка оценивается в 800 тысяч), еще кто-то должен отвечать за чистоту контейнерных площадок, притом что есть оператор по обращению с мусором.

«Мы ввели посредников, которые приезжают на площадку, они вывозят только то, что лежит в контейнере. А рядом мусор, они за это не отвечают. Кто за это отвечает? Если есть региональный оператор по обращению с отходами, пусть он за всё и отвечает: чтобы контейнеры, площадки были намытые, чистые, ухоженные, чтобы весь мусор, который там, вовремя вывозился», — сказала Матвиенко.

Она выразила скепсис в отношении темпов развития раздельного сбора, сортировки и переработки отходов. Цифры на этот счет она назвала лукавыми.

«Вы сказали, к 2030 году весь мусор будет сортироваться. Вы сами-то в это верите? <…> 250 объектов построено по сортировке мусора — мы с вами говорили на эту тему. Посмотрите на этот перечень. Зачем вы обманываете людей и всех? Из этих 250 там 150 было до этого. Это обычные контейнерные линии, которые подкрасили. Где мусороперерабатывающие заводы обещанные?» — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что, по ее данным, большие объемы мусора по-прежнему свозят на свалки, в том числе несанкционированные, потому что это дешевле.

«Был серьезный коллапс полтора месяца летом в Псковской области. Лето, жара, крысы, грязь и так далее. Кто-нибудь из министерства выехал в Псковскую область, разобрался в причинах, почему это произошло, привлекли виновных к ответственности? Из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области слали машины, чтобы спасать Псковскую область, вывезти мусор. Кто-нибудь разобрался с этим, сделал выводы? Обанкротился региональный оператор — а деньги-то куда делись?» — сказала Матвиенко.

Результаты мусорной реформы она назвала «структурой „Рога и копыта“», отсылая к сатирическому роману «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, и призвала разобраться с этим фундаментально.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о начале строительстве комплекса по переработке отходов «Островский», при котором будет новый мусорный полигон. Инвестиции в объект могут достигнуть 20 млрд рублей.