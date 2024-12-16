«Золотой век Америки начался»: главное с масштабной пресс-конференции Трампа в Мар-а-Лаго

Избранный президент США Дональд Трамп 16 декабря впервые после победы на ноябрьских выборах дал масштабную пресс-конференцию в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Трансляцию вел канал CNN.

Трамп заявил, что может пересмотреть решение администрации Джо Байдена о разрешении ВСУ бить вглубь России. Решение это Трамп назвал «плохим» и отметил, что Вашингтон не должен был позволять этого Киеву. Ранее 47-й президент США заявил, что удары американским оружием по российской территории только усугубляют конфликт.

Трамп сказал, что не приглашал президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию. При этом он добавил, что если Зеленский хочет, то может приехать 20 января. Новый глава США также усомнился, что на его инаугурацию приедет лидер КНР Си Цзиньпин.

Трамп пообещал принять исторические меры по снижению налогов для американских семей, рабочих и предприятий, которые создают рабочие места в США.

По словам Трампа, правительству США известно о том, откуда берутся «загадочные дроны» в Нью-Джерси, и призвал Белый дом дать ответ.

«В моем сердце есть теплый уголок для TikTok, потому что я получил поддержку молодежи в 34%», — заявил Трамп и сообщил, что намерен предотвратить надвигающийся запрет TikTok в США.

За недавним переворотом в Сирии и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* стоит Турция, заявил Трамп, комментируя недавнее свержение Башара Асада. «Никто не знает, кто стоит за другой стороной, а я знаю. Это Турция, она стоит за этим. [Эрдоган] очень умный человек. Они хотели [свержения Асада] 1000 лет, и [Эрдоган] получил это, а те, кто вошли в страну, контролируются Турцией», — сказал Трамп.

Трамп рассмотрит возможность помилования мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, против которого выдвинули федеральные обвинения из-за предполагаемых коррупционных схем с турецким бизнесом.

Трамп заявил, что его команда усердно работает над урегулированием конфликта на Украине и в процессе уже достигнут «небольшой прогресс». Также по его словам, Трамп получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией, и теперь его команда намерена провести контакты с президентами России и Украины для остановки конфликта.

Также Трамп назвал себя «большим сторонником вакцины от полиомиелита» на фоне вопросов о взгляде Роберта Ф. Кеннеди — младшего на важнейшую прививку, которая существует в США уже почти семь десятилетий. Ранее адвокат, связанный с Кеннеди, подал ходатайство в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США с требованием отменить одобрение вакцины, используемой в Соединенных Штатах.

Восхваление человека, обвиняемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, «действительно ужасно», сказал Трамп. Убийство Томпсона вызвало шквал гнева и разочарования у пользователей социальных сетей из-за опровержений их медицинских заявлений, публичное проявление сдерживаемого гнева американцев на сложную систему медицинского страхования в стране. Некоторые даже называли Манджионе «героем» после его ареста. «Я думаю, это ужасно. Я думаю, это действительно ужасно, что некоторые люди, похоже, восхищаются им, как он сам», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что после победы на выборах 2024 года он общался с лидерами более 100 стран. «Мировые лидеры звонят мне, и некоторые из них действительно хотели бы встретиться, — сказал он на пресс-конференции в понедельник в Мар-а-Лаго. — Я имею в виду, они буквально зовут меня. И я увижу некоторых из них, я думаю, что это невежливо — не встречаться с ними, трудно сказать: „Я не собираюсь тебя видеть“».

Ожидается, что переходная команда избранного президента Дональда Трампа в министерстве обороны прибудет в Пентагон в понедельник с первым личным визитом, сообщил представитель министерства обороны.

* Признана террористической и запрещена в России.