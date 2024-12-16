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Политика Трамп заявил, что не стал приглашать Зеленского на инаугурацию в январе

Трамп заявил, что не стал приглашать Зеленского на инаугурацию в январе

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не стал приглашать главу Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая состоится в январе 2025 года. Такое заявление 47-й президент Соединенных Штатов сделал, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

При этом Трамп добавил, что если Зеленский хочет, то может приехать 20 января. Новый глава США также усомнился, что на его инаугурацию приедет лидер КНР Си Цзиньпин.

В конце прошлой недели СМИ писали, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию. Однако глава Китая отклонил предложение, сообщал телеканал CBS. На мероприятии, которое пройдет 20 января 2025 года, будет присутствовать посол Пекина и его супруга. В Кремле рассказали, что приглашения Владимиру Путину Трамп не отправлял.

Ранее Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. Что именно было сделано избранный президент США не рассказал.

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