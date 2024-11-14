Politico: Трамп предложит Роберту Кеннеди–младшему должность главы Минздрава США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Роберта Кеннеди–младшего новым главой Министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом 14 ноября пишет издание Politico со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом выборов.

Этот выбор, который взволнует многих экспертов в области общественного здравоохранения, последовал за обещанием Трампа позволить Кеннеди «разгуляться» с политикой в ​​области здравоохранения в его администрации после того, как Кеннеди отказался от своей собственной президентской кампании, чтобы поддержать избранного президента.

«Он поможет сделать Америку снова здоровой. … Он хочет сделать некоторые вещи, и мы позволим ему это сделать», — сказал Трамп в своей победной речи. «Иди и хорошо проведи время, Бобби».