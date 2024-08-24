Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке своей президентской кампании и поддержал Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально объявил о приостановке своей президентской кампании и выразил поддержку Дональду Трампу, призвав проголосовать за кандидата от Республиканской партии.
В своем заявлении он отметил, что не покидает президентскую гонку совсем: его сторонники смогут проголосовать за него в штатах, где Трамп не сможет набрать большинство голосов. По словам политика, он попросил власти 10 главных колеблющихся штатов изъять его имя из бюллетеней: в этих штатах шансы на победу есть как у Трампа, так и у Камалы Харрис, и Кеннеди снимет свою кандидатуру, чтобы не отбирать голоса у кандидата-республиканца.
Он также назвал 3 причины, которые заставили его выйти из Демократической партии и поддержать Дональда Трампа — конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей.
«Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе», заявил Кеннеди-младший.
В апреле 2023 года выдвинул свою кандидатуру на участие в праймериз от Демократической партии. Однако позднее заявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. По последним опросам, рейтинг Роберта Кеннеди-младшего составлял около 5%, Трампа — 43%, Камалы Харрис — 47%.