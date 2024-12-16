Трамп может пересмотреть решение Байдена, разрешившего наносить удары по РФ ракетами ATACMS

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть решение действующего главы государства Джо Байдена, который разрешил наносить удары по территории России американскими ракетами ATACMS. Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции 16 декабря у себя в поместье во Флориде.

Решение Байдена Трамп назвал «плохим» и отметил, что Вашингтон не должен был позволять этого Киеву. Ранее 47-й президент США заявил, что удары американским оружием по российской территории только усугубляют конфликт.

Впервые об ударах ракетами ATACMS по территории РФ стало известно 21 ноября. Тогда президент Владимир Путин заявил, что целями были выбранные военные объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это Москва провела испытания новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник», ударив по объекту ВПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске.