Мэра Нью-Йорка обвинили в получении взяток на избирательную кампанию

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения в получении взяток. Об этом 26 сентября сообщает агентство Associated Press.



Эрик Адамс мог получать взятки и незаконные пожертвования на свою предвыборную кампанию в 2021 году. Уточняется, что взятки могли приниматься им из иностранных источников. Адамс попросил жителей Нью-Йорка воздержаться от поспешных выводов и суждений относительно его деятельности. Он заявил, что не был удивлен предъявленными обвинениями. «Это неудачный <...> и болезненный день», — сказал мэр города.



Ранее стало известно, что в резиденции Адамса ФБР провело обыски. Глава города также получил ряд сообщений с требованиями покинуть свой пост. В ответ мэр заявил, что не собирается уходить и будет доказывать свою невиновность.

