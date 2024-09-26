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Политика Мэра Нью-Йорка обвинили в получении взяток на избирательную кампанию

Мэра Нью-Йорка обвинили в получении взяток на избирательную кампанию

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2 комментария

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения в получении взяток. Об этом 26 сентября сообщает агентство Associated Press.

Эрик Адамс мог получать взятки и незаконные пожертвования на свою предвыборную кампанию в 2021 году. Уточняется, что взятки могли приниматься им из иностранных источников. Адамс попросил жителей Нью-Йорка воздержаться от поспешных выводов и суждений относительно его деятельности. Он заявил, что не был удивлен предъявленными обвинениями. «Это неудачный <...> и болезненный день», — сказал мэр города.

Ранее стало известно, что в резиденции Адамса ФБР провело обыски. Глава города также получил ряд сообщений с требованиями покинуть свой пост. В ответ мэр заявил, что не собирается уходить и будет доказывать свою невиновность.

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Комментарии
2
Соловей-Помётчик
6 минут
один перевод от консульства РФ - и вот готовый иноагент. что-то знакомое
276689045
41 минута
Ну вы не понимаете, это другое.. все для победы демократии американских демократов же..
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