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Происшествия В Парголово сын ударил отца топором по затылку

В Парголово сын ударил отца топором по затылку

5 064
5 комментариев

В Парголово, на улице Михаила Дудина, днем в понедельник, 9 декабря, сын ударил отца топором по затылку. Об этом сегодня сообщил источник «Фонтанки».

Пострадавший остался жив. В настоящее время мужчине оказывают медицинскую помощь.

Сына же после произошедшего обнаружили под окнами многоэтажки с травмами, характерными для падения с высоты. Он скончался. По данным «Фонтанки», молодой человек состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

СК проводит проверку.

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Комментарии
5
alexi
8 минут
Там фамилия не Раскольников случайно ?
280241717
28 минут
Трагедия на фоне низких пенсий и пособий. Всё очень дорого.😔
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