В Парголово сын ударил отца топором по затылку

В Парголово, на улице Михаила Дудина, днем в понедельник, 9 декабря, сын ударил отца топором по затылку. Об этом сегодня сообщил источник «Фонтанки».
Пострадавший остался жив. В настоящее время мужчине оказывают медицинскую помощь.
Сына же после произошедшего обнаружили под окнами многоэтажки с травмами, характерными для падения с высоты. Он скончался. По данным «Фонтанки», молодой человек состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
СК проводит проверку.
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