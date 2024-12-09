В Парголово сын ударил отца топором по затылку

В Парголово, на улице Михаила Дудина, днем в понедельник, 9 декабря, сын ударил отца топором по затылку. Об этом сегодня сообщил источник «Фонтанки».



Пострадавший остался жив. В настоящее время мужчине оказывают медицинскую помощь.



Сына же после произошедшего обнаружили под окнами многоэтажки с травмами, характерными для падения с высоты. Он скончался. По данным «Фонтанки», молодой человек состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.