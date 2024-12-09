Суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из МВД Сатюкова на 2,1 млрд рублей

Суд арестовал имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей, принадлежащее скрывавшемуся за границей экс-сотруднику МВД Георгию Сатюкову, взяточнику-рекордсмену, в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

«По уголовному делу в отношении <…> Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Сатюков, который раньше возглавлял отделение управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД, и его подчиненный Дмитрий Соколов покрывали администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова. За общее покровительство тот перевел полицейским около 2 119 биткойнов, что на момент сделки было эквивалентно 4,9 миллиарда рублей.

Взятка оказалась самой крупной в истории МВД. В отношении Сатюкова и Соколова осенью 2023 года возбудили уголовное дело по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. В августе 2024 года суд арестовал 30 их банковских счетов. Сейчас продолжается розыск мужчин.