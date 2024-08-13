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    Суд арестовал 30 банковских счетов взяточников-рекордсменов из МВД Сатюкова и Соколова

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    30 банковских счетов, оформленных бывшими сотрудниками МВД Георгием Сатюковым и Дмитрием Соколовым на доверенных лиц, были арестованы судом. В настоящий момент оба фигуранта заочно арестованы и находятся в международном розыске.

    Установлено, что они владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц, сообщает 13 августа издание РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Ранее под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых и было арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.

    По версии следствия, бывший начальник отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгий Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов покрывали администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова. Последний в период с 2019 по 2021 год перевел полицейским около 2 119 биткойнов. В то время сумма была эквивалентна 4,9 миллиарда рублей (сейчас выросла в два раза).

    Это самая крупная взятка в истории МВД. Прежде рекордсменом считался экс-полковник Дмитрий Захарченко, который получил 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 миллиарда рублей.

    В отношении Сатюкова и Соколова осенью 2023 года возбудили уголовное дело по статьям о получении взятки (статья 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Кроме того, мужчин объявили в международный розыск. Они предположительно скрываются за рубежом.

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