Суд арестовал 30 банковских счетов взяточников-рекордсменов из МВД Сатюкова и Соколова

30 банковских счетов, оформленных бывшими сотрудниками МВД Георгием Сатюковым и Дмитрием Соколовым на доверенных лиц, были арестованы судом. В настоящий момент оба фигуранта заочно арестованы и находятся в международном розыске.

Установлено, что они владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц, сообщает 13 августа издание РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых и было арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.