Скорые собрались у «Проспекта Большевиков». В метро рассказали, почему

Скопление машин скорой помощи заметили у станции метро «Проспект Большевиков» около полуночи 8 декабря. Причиной вызова экстренных служб стало падение пассажира на пути, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метро Петербурга.
«Прямо сейчас у метро „Проспект Большевиков“ стоит четыре скорые у входа на станцию», — рассказал читатель «Фонтанки». На место также прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы метрополитена.
По данным подземки, пассажир упал на пути. Обошлось без наезда. Состояние пострадавшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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