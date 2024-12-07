В центре Петербурга задержали двух 18-летних парней, которые год занимались «закладками»

В Центральном районе Петербурга задержали двух 18-летних подозреваемых в сбыте наркотиков. Полиции молодые люди признались, что занимались незаконной деятельностью почти год. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 7 декабря.

Источник: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В понедельник стражи порядка обнаружили и изъяли у дома 28 на улице Марата три свертка из изоленты, в которых, как позже было установлено, содержалось наркотическое вещество.

По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны двое 18-летних петербуржцев. В ходе личного досмотра и обыска в жилье обнаружено еще около 1700 граммов наркотика и 40 свертков с запрещенным веществом. Также в квартире нашли электронные весы, изоленту и зип-локи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются каналы сбыта наркотиков.

Ранее «Фонтанка» писала о задержании в Петербурге администратора нарколавки, который сам делал закладки.