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Происшествия В центре Петербурга задержали двух 18-летних парней, которые год занимались «закладками»

В центре Петербурга задержали двух 18-летних парней, которые год занимались «закладками»

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9 комментариев

В Центральном районе Петербурга задержали двух 18-летних подозреваемых в сбыте наркотиков. Полиции молодые люди признались, что занимались незаконной деятельностью почти год. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 7 декабря.

Источник:

В понедельник стражи порядка обнаружили и изъяли у дома 28 на улице Марата три свертка из изоленты, в которых, как позже было установлено, содержалось наркотическое вещество.

По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны двое 18-летних петербуржцев. В ходе личного досмотра и обыска в жилье обнаружено еще около 1700 граммов наркотика и 40 свертков с запрещенным веществом. Также в квартире нашли электронные весы, изоленту и зип-локи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются каналы сбыта наркотиков.

Ранее «Фонтанка» писала о задержании в Петербурге администратора нарколавки, который сам делал закладки.

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Комментарии
9
Гость
42 минуты
"Почти год". Так это прямо ветераны закладочного бизнеса. Долгожители.
Гость
42 минуты
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