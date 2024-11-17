Полиция в Петербурге нашла администратора нарколавки, при нем было редкое для сегодняшних дней вещество

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Петербурге администратора магазина, который через Telegram торговал запрещенными веществами. Он сам делал закладки.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, задержан 29-летний житель поселка Бугры. На жизнь молодой человек решил зарабатывать продажей наркотиков, для этого он создал магазин в мессенджере. Два дня назад он сбыл закупщику от оперативников пять граммов растительного вещества коричневого цвета и вещество с содержанием уксусной и бутановой кислоты. Всё это он лично прикопал в Колпинском переулке, после чего и был задержан.

В машине дилера нашли шприц с тяжелым наркотиком, который был «популярен» в 90-х, и телефон, с помощью которого он администрировал свой канал. Еще немного запрещенных веществ нашли при личном досмотре.

Возбуждено уголовное дело.