Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

В Россельхознадзоре опровергли информацию о запрете на ввоз в Россию мандаринов из Абхазии, о котором ранее заявлял и. о. премьера республики Валерий Бганба.
Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии, сообщили 6 декабря в Россельхознадзоре РБК.
Валерий Бганба ранее утверждал, что российские санитарные службы якобы обнаружили в цитрусовых некую вредоносную мушку, в то время как санитарные службы Абхазии опровергают факт заражения мандаринов вредителем.
Ранее депутаты парламента Абхазии провели внеочередное заседание, на котором вновь проголосовали против инвестиционного соглашения с Россией. Планы по его ратификации уже вызвали волну протестов, которая привела к отставке президента страны. В феврале 2025 года в республике пройдут внеочередные выборы.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.