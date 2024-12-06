Власти Абхазии утверждают, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики

Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии по санитарным соображениям. Об этом 6 декабря заявил »Интерфаксу» и. о. премьера республики Валерий Бганба.

По его словам, санитарные службы якобы обнаружили в цитрусовых некую вредоносную мушку, в то время как санитарные службы Абхазии опровергают факт заражения мандаринов вредителем.

«К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — добавил и. о. премьера.

Официально Россельхознадзор о запрете поставок пока не объявлял.

Ранее депутаты парламента Абхазии провели внеочередное заседание, на котором вновь рассмотрели инвестиционное соглашение с Россией. Планы по его ратификации уже вызвали волну протестов, которая привела к отставке президента страны. В феврале 2025 года в республике пройдут внеочередные выборы.

В ходе нового голосования 21 парламентарий высказался против соглашения, трое воздержались. Граждане собрались перед зданием парламента в ожидании решения депутатов и встретили его аплодисментами.

Цены на мандарины в России, сильно подскочившие в прошлом году, снова пошли в рост перед Новым годом. Если в прошлый раз главным драйвером подорожания был плохой урожай в Марокко, то сейчас инфляцию разгоняет Турция, которая остается главным поставщиком цитрусов самого бюджетного сегмента. «Фонтанка» узнала, откуда сейчас везут мандарины и сколько они стоят в розничных сетях.

