Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

облачно, небольшой снег

ощущается как -4

1 м/c,

ю-в.

 770мм 79%
Подробнее
8 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Власти Абхазии утверждают, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики

Власти Абхазии утверждают, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики

3 087
60 комментариев

Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии по санитарным соображениям. Об этом 6 декабря заявил »Интерфаксу» и. о. премьера республики Валерий Бганба.

По его словам, санитарные службы якобы обнаружили в цитрусовых некую вредоносную мушку, в то время как санитарные службы Абхазии опровергают факт заражения мандаринов вредителем.

«К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — добавил и. о. премьера.

Официально Россельхознадзор о запрете поставок пока не объявлял.

Ранее депутаты парламента Абхазии провели внеочередное заседание, на котором вновь рассмотрели инвестиционное соглашение с Россией. Планы по его ратификации уже вызвали волну протестов, которая привела к отставке президента страны. В феврале 2025 года в республике пройдут внеочередные выборы.

В ходе нового голосования 21 парламентарий высказался против соглашения, трое воздержались. Граждане собрались перед зданием парламента в ожидании решения депутатов и встретили его аплодисментами.

Цены на мандарины в России, сильно подскочившие в прошлом году, снова пошли в рост перед Новым годом. Если в прошлый раз главным драйвером подорожания был плохой урожай в Марокко, то сейчас инфляцию разгоняет Турция, которая остается главным поставщиком цитрусов самого бюджетного сегмента. «Фонтанка» узнала, откуда сейчас везут мандарины и сколько они стоят в розничных сетях.

Соглашение с Россией предусматривало преференции для российского бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Абхазии. Оппозиция раскритиковала документ, обвинив правительство Абхазии в лоббировании интересов российских компаний. Они считали, что от соглашения может пострадать местный малый и средний бизнес, а сами инвестпроекты из-за льгот, предоставляемых российским бизнесменам, не будут приносить выгоды экономике Абхазии и приведут к потере экономического суверенитета.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
60
Klaustrofobik
1 час
Мандариновые воблы.
260642011
1 час
В отместку начинаем мелко гадить.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00