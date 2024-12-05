Городу «Сратову» вернули пропавшую «А»

На вывеску саратовского аэропорта Гагарин вернули после демонтажа наделавшую немало шума своим исчезновением литеру «А», и город «Сратов», недолго просуществовав на свете, вновь стал Саратовом. Об этом вечером в четверг сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как выяснилось, букву сняли в связи с технической неисправностью.

«Временная конструкция уже восстановлена сегодня. Полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта», — рассказали в пресс-службе.

После того как с вывески исчезла буква «а» и город превратился в «С_ратов», прикрыли и букву «с», и город стал именоваться «Ратовом».