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Общество Городу «Сратову» вернули пропавшую «А»

Городу «Сратову» вернули пропавшую «А»

1 896
7 комментариев

На вывеску саратовского аэропорта Гагарин вернули после демонтажа наделавшую немало шума своим исчезновением литеру «А», и город «Сратов», недолго просуществовав на свете, вновь стал Саратовом. Об этом вечером в четверг сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как выяснилось, букву сняли в связи с технической неисправностью.

«Временная конструкция уже восстановлена сегодня. Полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта», — рассказали в пресс-службе.

После того как с вывески исчезла буква «а» и город превратился в «С_ратов», прикрыли и букву «с», и город стал именоваться «Ратовом».

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Саратов Сратов Аэропорт Вывеска
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Комментарии
7
282685209
1 час
Саранску приготовиться!
Ushat Pomoev
17 минут
Буквы, между прочим, как кирпичи у Булгакова - ни с того ни с сего не падают! Помнится, на симферопольском (кажется) вокзале с огромной вывески "К ПОЕЗДАМ" отвалилась буква "О"...
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