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Общество Любимое блюдо жителей Кот-д'Ивуара внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО

Любимое блюдо жителей Кот-д'Ивуара внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО

1 573
2 комментария

Излюбленный продукт питания жителей Кот-д'Ивуара — аттике, приготовленное из ферментированной муки маниоки, — официально внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом 5 декабря сообщает BBC.

Аттике (Attiéké, произносится как atchekay) — разновидность кускуса, приготовленного из молотых корней маниоки. Многие из жителей Кот-д'Ивуара едят его на завтрак, обед и ужин.

Блюдо, прозванное «ивуарийским кускусом», обычно едят с жареной рыбой. Оно появилось в прибрежных районах Кот-д'Ивуара несколько столетий назад, но теперь популярно по всей Западной Африке. Его часто подают на таких церемониях, как свадьбы, крещения, похороны и общественные собрания.

Аттике традиционно готовят женщины и девушки, а рецепты, процессы и методы передаются от матери к дочери. Процесс может занять несколько дней, так как существует множество этапов, укорененных в традиции, а навыки, необходимые для приготовления attiéké, также были добавлены в список наследия ЮНЕСКО. Вначале корень маниоки очищают, натирают на терке и смешивают с ранее ферментированной маниокой. Затем мякоть прессуют, чтобы удалить крахмал, затем вручную обрабатывают, сушат и пропаривают.

Продукт однажды даже стал причиной распрей на континенте, когда в 2019 году Флоранс Бассоно, основательница Faso Attiéké из соседней Буркина-Фасо, получила награду на Международной сельскохозяйственной выставке в Абиджане. Ивуарийцы были возмущены тем, что иностранец победил с их национальным блюдом.

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности зарегистрировала коллективный товарный знак, чтобы предотвратить продажу маниоки, произведенной в других странах, под названием attiéké — точно так же, как шампанское должно производиться на территории Франции под этим названием.

В этом году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также было добавлено японское саке — алкогольный напиток, изготавливаемый из зерновых.

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Кот-д'Ивуар ЮНЕСКО Блюдо Аттике
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Комментарии
2
111111111111118
1 час
Хорошо, не суп с котом...
VKuser133194187
21 минута
А где этот деликатес можно отведать на берегах Невы?
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