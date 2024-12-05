Любимое блюдо жителей Кот-д'Ивуара внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО

Блюдо, прозванное «ивуарийским кускусом», обычно едят с жареной рыбой. Оно появилось в прибрежных районах Кот-д'Ивуара несколько столетий назад, но теперь популярно по всей Западной Африке. Его часто подают на таких церемониях, как свадьбы, крещения, похороны и общественные собрания.

Аттике традиционно готовят женщины и девушки, а рецепты, процессы и методы передаются от матери к дочери. Процесс может занять несколько дней, так как существует множество этапов, укорененных в традиции, а навыки, необходимые для приготовления attiéké, также были добавлены в список наследия ЮНЕСКО. Вначале корень маниоки очищают, натирают на терке и смешивают с ранее ферментированной маниокой. Затем мякоть прессуют, чтобы удалить крахмал, затем вручную обрабатывают, сушат и пропаривают.