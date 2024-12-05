Любимое блюдо жителей Кот-д'Ивуара внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО

Излюбленный продукт питания жителей Кот-д'Ивуара — аттике, приготовленное из ферментированной муки маниоки, — официально внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом 5 декабря сообщает BBC.
Аттике (Attiéké, произносится как atchekay) — разновидность кускуса, приготовленного из молотых корней маниоки. Многие из жителей Кот-д'Ивуара едят его на завтрак, обед и ужин.
Блюдо, прозванное «ивуарийским кускусом», обычно едят с жареной рыбой. Оно появилось в прибрежных районах Кот-д'Ивуара несколько столетий назад, но теперь популярно по всей Западной Африке. Его часто подают на таких церемониях, как свадьбы, крещения, похороны и общественные собрания.
Аттике традиционно готовят женщины и девушки, а рецепты, процессы и методы передаются от матери к дочери. Процесс может занять несколько дней, так как существует множество этапов, укорененных в традиции, а навыки, необходимые для приготовления attiéké, также были добавлены в список наследия ЮНЕСКО. Вначале корень маниоки очищают, натирают на терке и смешивают с ранее ферментированной маниокой. Затем мякоть прессуют, чтобы удалить крахмал, затем вручную обрабатывают, сушат и пропаривают.
Продукт однажды даже стал причиной распрей на континенте, когда в 2019 году Флоранс Бассоно, основательница Faso Attiéké из соседней Буркина-Фасо, получила награду на Международной сельскохозяйственной выставке в Абиджане. Ивуарийцы были возмущены тем, что иностранец победил с их национальным блюдом.
Африканская региональная организация интеллектуальной собственности зарегистрировала коллективный товарный знак, чтобы предотвратить продажу маниоки, произведенной в других странах, под названием attiéké — точно так же, как шампанское должно производиться на территории Франции под этим названием.
В этом году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также было добавлено японское саке — алкогольный напиток, изготавливаемый из зерновых.
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