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Общество Наиля Аллахвердиева покидает пост директора музея PERMM. Ранее у нее прошли обыски

Наиля Аллахвердиева покидает пост директора музея PERMM. Ранее у нее прошли обыски

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1 комментарий

Директор пермского музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева уходит со своей должности, а ее последний рабочий день состоится в пятницу. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

В министерстве культуры Пермского края подтвердили, что Наиля Аллахвердиева подала заявление на увольнение по собственному желанию. Теперь исполняющим обязанности руководителя музея станет Станислав Павлов, который ранее занимал должность начальника отдела маркетинга и рекламы в PERMM. Ведомство намерено начать поиск подходящего кандидата с соответствующим опытом на место директора, способного взять на себя руководство музеем на постоянной основе.

Как отмечает «Коммерсантъ», Аллахвердиева объяснила своё решение покинуть музей тем, что она выполнила все поставленные задачи по развитию PERMM. За время её руководства музей стал одним из ведущих федеральных центров современного искусства. При Аллахвердиевой коллекция музея значительно пополнилась, а крупные проекты объединили профессионалов и любителей искусства вокруг PERMM. Кроме того, завершился переезд музея в новое здание (бывший дилерский центр Mercedes), которое предоставляет больше возможностей для работы с масштабными проектами. Аллахвердиева отметила, что готова продолжать сотрудничать с музеем и другими культурными проектами в экспертном ключе.

Ранее в Перми сотрудники ФСБ обыскали квартиру арт-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой и пространство самого музея. Подробнее об обысках читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
2
Klaustrofobik
6 минут
Обыски проводят те кого надо сажать.
261313171
1 минута
Что за музей Пермм? Переведите.
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