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Происшествия Горина, Мишин, Аллахвердиева. Лубянка прошлась по мастерам культуры изменой родине

Горина, Мишин, Аллахвердиева. Лубянка прошлась по мастерам культуры изменой родине

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21 комментарий

Обыски, проведенные ФСБ у известных представителей медиа- и арт-искусства, связаны одним уголовным делом по самой непримиримой статье УК — № 275. Акция прошла одновременно в Петербурге, под Москвой и в Перми. О последствиях и сигнале лидерам культурного сообщества сообщает «Фонтанка».

Около 7 утра 21 ноября оперативники Службы по борьбе с терроризмом петербургской ФСБ позвонили в квартиру бывшего ректора Государственного института кино и телевидения Натальи Гориной (покинула пост в 2023 году). По информации нашего издания, Горина около полутора часов не открывала дверь, вызывая адвокатов, в том числе при содействии действующего ректора Института кино и телевидения Екатерины Сазоновой. Сотрудники же вели себя на удивление терпеливо, и лишь по прибытии МЧС для вскрытия Наталья Горина отворила дверь. Результаты обыска оказались нулевыми, однако у Госбезопасности были другие виды, а Наталья Горина не является подозреваемой.

По данным «Фонтанки», около месяца назад Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области в отношении известного коллекционера в прошлом, галериста и арт-менеджера Марата Гельмана* (признан иноагентом в 2021-м, экстремистом — в 2024-м) возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена» (от 12 лет до пожизненного).

Этим же утром 21 ноября сотрудники ФСБ вошли в жилища еще к двум непростым представителям российской культуры. В Перми обыскали квартиру арт-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой, также приходили непосредственно в музей. Как и Горина, она была отпущена вечером того же дня после допроса и проходит свидетелем.

Музей современного искусства PERMM когда-то создан в том числе и Гельманом.

Третий визит тем же утром 21 ноября нанесли серьезному столичному медиаменеджеру Игорю Мишину. Его разбудили в загородном доме именитого поселка Раздоры Московской области (возле кремлевских резиденций и Рублевки).

Помимо массы заслуг и регалий, достаточно сказать, что Мишин является генеральным продюсером онлайн-кинотеатра KION, созданного холдингом МТС, подконтрольным основному владельцу «АФК-Система» Владимиру Евтушенкову.

Здесь произошли неожиданные события. По информации «Фонтанки», разбуженный Игорь Мишин выбросил в окно первого этажа небольшой сверток зеленого цвета. Однако его действия были зафиксированы на камеру стоящими под окном сотрудниками спецназа. Впоследствии вещество было изъято, оформлено протоколом, отправлено на экспертизу, а Игорь Мишин прошел освидетельствование на наличие в моче алкоголя и наркотиков. Судя по состоявшимся процедурам, в случае заключения экспертов, что выброшенное им вещество является наркотиком, Мишина может ждать предъявление нехороших претензий со стороны следствия.

Серия обысков также затронула отца и брата Марата Гельмана.

Исходя из масштаба фигур, в отношении которых были выписаны постановления на обыски, можно считать: этот шаг минимум санкционирован руководством Лубянки.

Наталья Горина, Наиля Аллахвердиева и тем более Игорь Мишин входят в важный круг менеджеров российской культуры. Так или иначе их мнения влияют на назначения в таких структурах, как, например, «Ленфильм», на получение госфинансирования, организацию фестивалей и другое.

Исходя из их статуса свидетелей, вряд ли можно предполагать, что они сотрудничают с заочно обвиняемым. Но так или иначе, похоже, их позиции не совпадают с видением более влиятельных игроков вокруг Минкульта, да и внутри него.

Как на условиях категорической анонимности нам подтвердил один из функционеров Министерства культуры, «взрослые люди в кинобизнесе поняли переданный сигнал». Аналогично журналисту повторил и один из силовиков, понимающий цели и задачи прошедшей акции: «Иначе говоря, первой волной это не закончится».

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
21
Эд Хэммет
1 час
Всё это охарактеризовать можно только, как разгром российской культуры. Он не вчера начался и не завтра закончится. Правоохранительные органы вместо настоящих преступников ополчились на деятелей культуры. Ничего нового, в отечественной истории такое уже бывало не раз.
pgrad
16 минут
Госбезопасность всегда точно знает, при каком упоминании культуры нужно сразу хвататься за ордер на арест и пистолет! Чутьё эти органы ни разу в истории не подводило!
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