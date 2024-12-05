Редкое хулиганство. В Петербурге приговорили троицу, от которой отстреливался член горкома КПРФ

Сначала пули, а потом реальный срок получила компания, напавшая на велосипедиста в Петербурге. Мимо бесчинства не прошли пенсионер с супругой, им досталось так, что пришлось стрелять.

Приговор Адаму Давлетмирзаеву и Аминджану Шарипову огласили 5 декабря в Смольнинском районном суде. Третий фигурант — Хасан — угодил под следствие ещё несовершеннолетним. Как сообщает прокуратура Петербурга, все трое получили по 5 лет в колонии общего режима. Квалификация их деяний не самая частая — хулиганство с применением насилия, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.

Всё случилось на Суворовском проспекте сентябрьским вечером 2022 года. Двое 20-летних с 16-летним приятелем ехали на «Ладе», когда их внимание привлёк велосипедист. Согласно материалам, выскочившая из машины троица из хулиганских побуждений избила мужчину.

За пожилого человека заступился 63-летний член петербургского горкома КПРФ с 58-летней супругой. Петербуржец остановил «Тойоту», но сказать особо ничего не успел. На кадрах, которые публиковала «Фонтанка», видно, что почти сразу с кулаками набросились уже на него. Досталось и жене.

Получив удар в лицо, пенсионер достал травматический пистолет. Впечатление не произвела ни демонстрация оружия, ни выстрел в воздух. Следующие были уже в цель. Адам был ранен в ногу, Хасан — в грудь. Этим конфликт не исчерпался. Согласно материалам, после стрельбы на пенсионера набросились двое, повалили его на асфальт и начали избивать.

«Нападавшие также ударили супругу владельца автомобиля, которая от неожиданности и боли, потеряв равновесие, упала на землю», — сообщили в прокуратуре.

Адам Давлетмирзаев после больницы угодил под стражу. Аминджана Шарипова и 16-летнего Хасана суд ограничивал домашним арестом.