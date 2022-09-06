В центре Петербурга на защиту велосипедиста встали пенсионер и его ствол. За что получили пули Хасан и Адам

«Фонтанка» выяснила интересные подробности потасовки со стрельбой на Суворовском проспекте, о которой сообщила сегодня. Причина стычки, закончившейся реанимацией, необычна для современного поведения петербуржцев и поучительна для молодежи с Кавказа, считающей, что круче них могут быть только горы. Мы уже знаем и позицию полиции по этому вопросу.



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Как уже рассказало наше издание, к вечеру 5 сентября у дома 6 по Суворовскому проспекту полицейские задержали 63-летнего петербуржца и 20-летнего брюнета. Причина — яркая: пенсионер, кстати, он вдобавок еще и член петербургского горкома КПРФ, пострелял двоих из троих молодых людей, приехавших к нам в гости с Кавказа. А дело, по нашим данным, вышло так…



Но для начала посмотрите видео с разных камер.

К 20:00 5 сентября на углу Суворовского проспекта и 3-й Советской мирно крутящий педали велосипедист сделал замечание пассажиру внедорожника, из салона которой играло что-то громкое и бойкое. Ой сомневаемся мы, что человек на велике сразу перешел на «ты» и на лексику, запрещенную нашему изданию Роскомнадзором. Все же в машине были трое, и все оттуда, и все спортивные. Их авто вильнуло в сторону двухколесного механизма. Поклонник экологии остановился, спешился и, скорее всего, сник. Тем более что все трое тоже бодро выбежали поговорить. И вот в этот обычный дорожный «натюрморт» жизнь внесла свежие краски.



Потому как рядом затормозил еще один внедорожник, за рулем которого сидел тот самый 63-летний член горкома. Между прочим, рядом была и его супруга, и она не стала визжать: мол, не суйся — без тебя разберутся. Старая советская школа, знаете ли.

Далее все пошло, как и положено, — молодежь была уверена в своем превосходстве и к тому же считала, что разница в возрасте в 40 лет — не довод, чтобы не бить пожилого человека. И вот, получив кулаком в лицо, Владимир Евгеньевич (а так и зовут героя новости) для начала шарахнул из травматического пистолета ввысь, а потом уже начал поливать по-взрослому.



Результат для такой суматошной рукопашной — на пять с минусом: 20-летнему Адаму прилетело в ногу, а 16-летнему Хасану — поглубже в грудь. Первого отвезли в больницу, из которой он сразу же ушел без спроса, а второго откачали в реанимации детской клиники Раухфуса.



Стрелка и третьего, 20-летнего по имени Амиджон, доставили в полицию. «Фонтанка» дозвонилась до пенсионера. «Я еще с оперативниками беседую, долгие процедуры, потом поговорим», — ответил он. Тем не менее наше издание узнало, что думает по этому поводу ГУ МВД. «Оно думает, что петербуржец правильно применил — подчеркнем — зарегистрированное оружие и не превысил пределов необходимой самообороны», — ответил нам собеседник в такт редакционного вопроса. И даже более.

