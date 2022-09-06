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    Член петербургского горкома КПРФ с пистолетом дал отпор компании брюнетов. Теперь его может ждать уголовное дело

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    26 комментариев

    Полный тезка бывшего чиновника из администрации Калининского района Петербурга, а ныне члена горкома КПРФ задержан накануне в центре города после инцидента со стрельбой. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 6 сентября.

    Сообщение о групповой драке поступило в полицию накануне вечером. Жительница Суворовского проспекта рассказала, что у дома 6 стреляют. Прибывший наряд задержал на месте тройку колоритных брюнетов 16–20 лет и одного мужчину 63 лет. Младшего задержанного сразу же передали медикам для госпитализации. В больнице его поместили в реанимацию с огнестрельным ранением правой и левой половин грудной клетки. Еще один молодой человек попросился в больницу из отдела, врачи диагностировали у него открытую рану колена и гематомы.

    У 63-летнего петербуржца изъяли травматический пистолет «Стрела». На него, как и на всех участников драки, был составлен протокол о мелком хулиганстве. Было установлено, что вечером в понедельник на пересечении Суворовского проспекта и 3-й Советской в ходе конфликта старший мужчина несколько раз выстрелил в своих оппонентов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По данным «Фонтанки», предполагаемый стрелок ранее работал в администрации Калининского района, ныне его имя фигурирует в составе комитета городского отделения КПРФ.

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    Комментарии 26

    Yohoho201906 Сен 2022 в 10:11
    ПиуПиу
    +0−0
    hoboot06 Сен 2022 в 10:08
    провокация!
    +0−0
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