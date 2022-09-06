Член петербургского горкома КПРФ с пистолетом дал отпор компании брюнетов. Теперь его может ждать уголовное дело

Полный тезка бывшего чиновника из администрации Калининского района Петербурга, а ныне члена горкома КПРФ задержан накануне в центре города после инцидента со стрельбой. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 6 сентября.



Сообщение о групповой драке поступило в полицию накануне вечером. Жительница Суворовского проспекта рассказала, что у дома 6 стреляют. Прибывший наряд задержал на месте тройку колоритных брюнетов 16–20 лет и одного мужчину 63 лет. Младшего задержанного сразу же передали медикам для госпитализации. В больнице его поместили в реанимацию с огнестрельным ранением правой и левой половин грудной клетки. Еще один молодой человек попросился в больницу из отдела, врачи диагностировали у него открытую рану колена и гематомы.

