Член петербургского горкома КПРФ с пистолетом дал отпор компании брюнетов. Теперь его может ждать уголовное дело

Полный тезка бывшего чиновника из администрации Калининского района Петербурга, а ныне члена горкома КПРФ задержан накануне в центре города после инцидента со стрельбой. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 6 сентября.
Сообщение о групповой драке поступило в полицию накануне вечером. Жительница Суворовского проспекта рассказала, что у дома 6 стреляют. Прибывший наряд задержал на месте тройку колоритных брюнетов 16–20 лет и одного мужчину 63 лет. Младшего задержанного сразу же передали медикам для госпитализации. В больнице его поместили в реанимацию с огнестрельным ранением правой и левой половин грудной клетки. Еще один молодой человек попросился в больницу из отдела, врачи диагностировали у него открытую рану колена и гематомы.
У 63-летнего петербуржца изъяли травматический пистолет «Стрела». На него, как и на всех участников драки, был составлен протокол о мелком хулиганстве. Было установлено, что вечером в понедельник на пересечении Суворовского проспекта и 3-й Советской в ходе конфликта старший мужчина несколько раз выстрелил в своих оппонентов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным «Фонтанки», предполагаемый стрелок ранее работал в администрации Калининского района, ныне его имя фигурирует в составе комитета городского отделения КПРФ.