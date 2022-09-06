Член петербургского горкома КПРФ открыл стрельбу, пытаясь защитить себя и жену

Подробности драки со стрельбой, в которой участвовал 63-летний член петербургского горкома КПРФ, рассказали 6 сентября в региональном ГУ МВД. Судя по информации, мужчина применил пистолет в целях самообороны.



Сотрудники полиции установили, что накануне вечером 63-летний петербуржец ехал со своей 58-летней супругой по Суворовскому проспекту. В районе дома № 6 они стали свидетелями конфликта велосипедиста с водителем «Лады». Из машины выскочили трое и начали избивать молодого человека. Член горкома остановил «Тойоту», вышел и сделал замечание нападавшим. В ответ брюнеты набросились на семейную пару с кулаками.

