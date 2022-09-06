    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    766мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    ТЕМА ДНЯ

    В Василеостровской администрации идут задержания

    Василеостровские задержанияОшибка новичка на КамчаткеПамяти КазаченкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Член петербургского горкома КПРФ открыл стрельбу, пытаясь защитить себя и жену

    11695
    22 комментария

    Подробности драки со стрельбой, в которой участвовал 63-летний член петербургского горкома КПРФ, рассказали 6 сентября в региональном ГУ МВД. Судя по информации, мужчина применил пистолет в целях самообороны.

    Сотрудники полиции установили, что накануне вечером 63-летний петербуржец ехал со своей 58-летней супругой по Суворовскому проспекту. В районе дома № 6 они стали свидетелями конфликта велосипедиста с водителем «Лады». Из машины выскочили трое и начали избивать молодого человека. Член горкома остановил «Тойоту», вышел и сделал замечание нападавшим. В ответ брюнеты набросились на семейную пару с кулаками.

    «Не остановило их и предупреждение пенсионера о наличии у него травматического пистолета. В результате двое молодых людей получили травматические ранения. Медицинская помощь потребовалась и супругам, при этом женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В данный момент полиция проводит процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК25
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close