В Петербурге начали избирать меру пресечения молодежи, от которой отстреливался член горкома КПРФ

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения двадцатилетним Аминджану Шарипову и Адаму Давлетмирзаеву, обвиняемым в хулиганстве на Суворовском проспекте. Об этом 8 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие полагает, что Давлетмирзаев, Шарипов и их несовершеннолетний товарищ толпой напали на члена петербургского горкома КПРФ и его супругу. Последнему, чтобы спасти себя и жену, пришлось применить травматическое оружие.
Суд постановил Давлетмирзаева заключить под стражу, а Шарипова отправить под домашний арест. Их 16-летний знакомый все еще находится в больнице имени Раухфуса, в которой выставлен спецпост. Ему также сегодня должны избрать меру пресечения, но будет ли это сделано в рамках выездного заседания, пока неизвестно.