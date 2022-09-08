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    В Петербурге начали избирать меру пресечения молодежи, от которой отстреливался член горкома КПРФ

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    Смольнинский районный суд избрал меру пресечения двадцатилетним Аминджану Шарипову и Адаму Давлетмирзаеву, обвиняемым в хулиганстве на Суворовском проспекте. Об этом 8 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие полагает, что Давлетмирзаев, Шарипов и их несовершеннолетний товарищ толпой напали на члена петербургского горкома КПРФ и его супругу. Последнему, чтобы спасти себя и жену, пришлось применить травматическое оружие.

    Суд постановил Давлетмирзаева заключить под стражу, а Шарипова отправить под домашний арест. Их 16-летний знакомый все еще находится в больнице имени Раухфуса, в которой выставлен спецпост. Ему также сегодня должны избрать меру пресечения, но будет ли это сделано в рамках выездного заседания, пока неизвестно.

    «Фонтанка» подробно писала о том, как начался и чем завершился конфликт на Суворовском проспекте. 63-летний петербуржец вступился за велосипедиста, которого притесняли на дороге трое молодых людей. В итоге последние напали с кулаками на пенсионера и его супругу, которой в дальнейшем потребовалась медицинская помощь. Чтобы успокоить молодежь, петербуржец достал травматический пистолет. Вид оружия не смог усмирить горячих парней, поэтому член горкома открыл стрельбу. Одному пуля попала в ногу, другой товарищ угодил в реанимацию после ранения в грудь. Сам стрелок объяснил «Фонтанке» свою меткость.

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