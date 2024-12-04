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Происшествия Общество Женщина получила ожоги глаз в поликлинике, где врач во время приема включила кварцевую лампу

Женщина получила ожоги глаз в поликлинике, где врач во время приема включила кварцевую лампу

1 621
3 комментария

Жительница Петроградского района вышла с ожогами глаз после приема в детской поликлинике № 14, куда она пришла с двумя детьми. Об этом «Фонтанке» рассказал супруг пострадавшей.

По словам самой женщины, 2 декабря врач включила кварцевую лампу вместе с обычным освещением, не заметив этого. В результате женщина получила «ожоги кожи и сетчатки глаз», а также испытывает сильные головные боли и ухудшение зрения.

В Диагностическом центре № 7 ей диагностировали электроофтальмию глаз и отпустили домой. Врачи частной клиники «Зрение» констатировали термический ожог роговицы и конъюнктивы.

скрин заключения врача

Источник:

Собеседник «Фонтанки» отметил, что заведующий медучреждения принес извинения и пригласил для осмотра детей. Супруги требуют провести проверку и возместить расходы на лечение за счет виновных.

«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пациентке оказана вся необходимая медицинская помощь. По заключению врачей на основании обследования, специальных методов лечения не требуется», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Красногвардейского района.

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Комментарии
3
chip1
34 минуты
Как можно не заметить включенную кварцевую лампу, во первых будет слепить если без темных очков, во вторых цвет кожи приобретает такой синюшный оттенок... Вот раньше были ртутные лампы, можно было и обгореть ненароком от УФО!
Гость
28 минут
Жертва ЕГЭ. Ей вообще теперь на роду страдать записано. Физика же для лохов была.
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