Женщина получила ожоги глаз в поликлинике, где врач во время приема включила кварцевую лампу

Жительница Петроградского района вышла с ожогами глаз после приема в детской поликлинике № 14, куда она пришла с двумя детьми. Об этом «Фонтанке» рассказал супруг пострадавшей.
По словам самой женщины, 2 декабря врач включила кварцевую лампу вместе с обычным освещением, не заметив этого. В результате женщина получила «ожоги кожи и сетчатки глаз», а также испытывает сильные головные боли и ухудшение зрения.
В Диагностическом центре № 7 ей диагностировали электроофтальмию глаз и отпустили домой. Врачи частной клиники «Зрение» констатировали термический ожог роговицы и конъюнктивы.
скрин заключения врача
Собеседник «Фонтанки» отметил, что заведующий медучреждения принес извинения и пригласил для осмотра детей. Супруги требуют провести проверку и возместить расходы на лечение за счет виновных.
«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пациентке оказана вся необходимая медицинская помощь. По заключению врачей на основании обследования, специальных методов лечения не требуется», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Красногвардейского района.
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