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Город ЗакС окончательно утвердил законопроект о капремонте жилых домов в Петербурге

ЗакС окончательно утвердил законопроект о капремонте жилых домов в Петербурге

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9 комментариев

Очередность капитального ремонта жилых домов в Петербурге будет зависеть от результатов обследования их технического состояния. Соответствующий законопроект Заксобрание города 4 декабря приняло в третьем, окончательном чтении.

Кроме того, инициатива скорректировала полномочия правительства города. Они дополняются разработкой порядка проведения обследования состояния домов.

Кроме того, из региональной программы капремонта будут исключены сведения о дате последнего капремонта или реконструкции здания.

Как указывалось, корректировка городского законодательства обусловлена его приведением в соответствие с изменениями федеральных законов. «Фонтанка» подробно рассказывала о предложенных изменениях в закон о капремонте.

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Комментарии
9
Slava_Rossii2
1 час
".. из региональной программы капремонта будут исключены сведения о дате последнего капремонта или реконструкции здания." - Это для чего будет сделано? Чтобы одни здания можно было ремонтировать хоть ежегодно, а остальные раз в 50 лет, и чтобы никто этого не узнал?
Snow*
1 час
таки что это за полумеры - исключить из программы сведения о том куда потрачены деньги?! Надо прямо и открыто засекретить все данные этой программы, нечего там рассматривать праздным горожанам.
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