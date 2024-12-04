ЗакС окончательно утвердил законопроект о капремонте жилых домов в Петербурге

Очередность капитального ремонта жилых домов в Петербурге будет зависеть от результатов обследования их технического состояния. Соответствующий законопроект Заксобрание города 4 декабря приняло в третьем, окончательном чтении.
Кроме того, инициатива скорректировала полномочия правительства города. Они дополняются разработкой порядка проведения обследования состояния домов.
Кроме того, из региональной программы капремонта будут исключены сведения о дате последнего капремонта или реконструкции здания.
Как указывалось, корректировка городского законодательства обусловлена его приведением в соответствие с изменениями федеральных законов. «Фонтанка» подробно рассказывала о предложенных изменениях в закон о капремонте.
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