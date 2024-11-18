Падал прошлогодний дом. В Петербурге меняют порядок аварийного капремонта

Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»







Жилищный комитет Петербурга заручился поддержкой депутатов при изменении законодательства о капремонте. Там появится кое-что новое, но с неизменным — «за счет собственников жилья».

Что меняют

Проект изменений новый глава комитета Денис Удод представлял 18 ноября на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания. Сразу оговорился, что город в этом смысле идет за федеральным центром и приводит формулировки своих законов в соответствие с № 561-ФЗ и № 238-ФЗ — оба корректировали Жилищный кодекс.

Петербург, в свою очередь, меняет свои два закона — «О жилищной политике…» и «О капитальном ремонте…», и по большей части это похоже на сугубо бюрократические штрихи. Однако есть и важные вещи: сейчас в законе говорится, что очередность проведения работ «определяется в региональной программе капитального ремонта в соответствии с критериями оценки состояния многоквартирных домов». Теперь сюда добавляют: «А также исходя из результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, если такое обследование было проведено». Вот про это обследование депутаты и попытались уточнить у чиновников — кто, когда и на какие деньги его должен проводить.

«Фонтанке» в комитете пояснили, что, согласно изменениям в Жилищный кодекс, субъект теперь сам устанавливает порядок, по которому проводится и это обследование, и эксплуатационный контроль за состоянием зданий, а также то, как это все влияет на очередность в программе ремонта. Пока ясности нет: соответствующие проекты постановлений еще только устанавливаются. Но судя по тому, что прозвучало в ЗакСе, ставить домам диагнозы будут специализированные юрлица, состоящие в отраслевых СРО.



Из закона это не следует, но понятийно речь — о потенциально аварийных конструкциях и зданиях. В жилкоме уточнили, что не подразумевается проведение технического обследования всех многоквартирных домов в Санкт-Петербурге. Город развязывает себе руки на случай, если визуальный осмотр строительных конструкций и инженерных систем показывает: надо проводить полноценное обследование, потому что даже невооруженным глазом видно, что прочность и жесткость каркаса снижена.



Тем, кто следит за новостями, незачем объяснять, о чем речь. В Петербурге менее чем за год просто развалились два дома — в декабре 2023-го на Гороховой и в августе 2024-го на Большой Зелениной. После этого всем стало понятно, что частые жалобы горожан на пугающие трещины в стенах домов в историческом центре — не блажь.

Теперь самое неприятное: «Жилищным кодексом предусмотрено, что проведение обследования технического состояния многоквартирных домов может быть выполнено за счет средств собственников помещений таких домов, а также за счет средств бюджета, если субъектом принято решение о выделении средств». Очевидно, если даже порядка еще нет, то уж решения о бюджетном финансировании — тем более. По умолчанию, это обязанность именно владельцев квартир.

А как это устроено сейчас

«Фонтанка» рассказывала об огромной региональной программе капремонта Петербурга, в которой сейчас под 23 тысячи зданий. Это идеальная картина мира администрации, от которой реальный ремонт — слагаемый из ежегодных краткосрочных планов — безнадежно отстал. Это связано с многими факторами, среди которых не последний — ставка взносов населения, за счет которых, по большей части, и финансируется ремонт. Ее не без возмущений подняли до 12 рублей с квадрата, но экономически обоснованной суммой еще несколько лет назад называли 36 рублей. Плюс накопившаяся задолженность горожан. Плюс проблемы с подрядчиками. Отсюда тот многомиллиардный хвост, который уже тянется за фондом, если ориентироваться на идеальные показатели региональной программы.

Однако отдельному жителю Петербурга интереснее, почему именно его дом до сих пор не отремонтировали и когда отремонтируют — ведь он давно требует работ. Сейчас на порядок влияют четыре критерия.

Первый: сколько уже в работе находится та или иная конструкция или оборудование по отношению «к минимальной продолжительности эффективной эксплуатации». Она установлена в специальном документе ВСН 58-88. Там определены сроки для эксплуатации различных зданий в целом (например, панельки до постановки на капремонт — от 10 до 25 лет в зависимости от условий, хуже всего приходится баням), фундаментов, стен, крыш, полов, лестниц, балконов и т. д.



Второй: физический износ. Его измеряют по другому документу — ВСН 53-86, где прописано, как на итоговую величину влияют те или иные трещины, выпучивания, протечки, промерзания, прогибы, просадки.

Третий — выявленный опасный износ общего имущества собственников жилья. Тут свое слово должен сказать орган жилнадзора (в Петербурге это ГЖИ) и выдать предписание. Речь идет о случаях, когда сам дом нет оснований признавать аварийным целиком и отправлять под снос. Это знакомый сюжет. Дело в том, что и пресловутый флигель на Гороховой все никак не хотели признавать подлежащим сносу, внося в перечень аварийных лишь отдельные конструкции и квартиры. Если уж на то дело пошло, то МВК приняла решение об аварийности только в апреле, хотя здание развалилось еще в декабре прошлого года.

Четвертое — лифты. Это своеобразная аристократия от капремонта, на которую целевым образом направляют средства из бюджета. Задача — успеть поменять все лифты до тех пор, пока они не отработали свои 25 лет и пока их не придется просто отключить.

Не то, чтобы сейчас никто не отслеживал состояние зданий. Еще в 2016 году приняли специальный порядок, но речь идет о «периодическом сборе данных», которым занимаются управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, районные администрации жилком. Все они встречаются в информационной системе МТС МКД — вместе с фондом капремонта, КГИОП, ГЖИ.



Но работы по капремонту аварийных строительных конструкций — это вообще отдельная вещь; Петербург включил их в перечень обязательных, хотя Жилищный кодекс этого не предусматривал. Сейчас конкретные адреса в программу включают, если пришел сигнал от района. А срок назначают на заседании специальной рабочей группы в комитете.

В актуальном краткосрочном плане капремонта на 2025 год — 2763 видов работ примерно на 31 млрд рублей. Из них аварийные конструкции — 128 видов на 1 млрд.