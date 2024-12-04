В Петербурге задержан подозреваемый по делу о махинациях Seven Suns Development

Оперативники петербургского уголовного розыска задержали одного из фигурантов дела о мошенничестве с ЖК «Светлый мир» и «Сказочный лес» в столице. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 декабря.

По версии следствия, в 2018 году он и совладельцы Seven Suns Development приобрели участок на улице Лосиноостровской, 45, в Москве. Там они организовали стройку двух ЖК, якобы не намереваясь вводить их в эксплуатацию. С физлицами-дольщиками заключили более 2400 договоров на общую сумму 7,7 млрд рублей. Полученную сумму партнеры, по информации следствия, вывели на счета подконтрольных организаций за пределами РФ, а также использовали для покупки недвижимости и машин.