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Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый по делу о махинациях Seven Suns Development

В Петербурге задержан подозреваемый по делу о махинациях Seven Suns Development

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5 комментариев

Оперативники петербургского уголовного розыска задержали одного из фигурантов дела о мошенничестве с ЖК «Светлый мир» и «Сказочный лес» в столице. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 декабря.

Находящегося в федеральном розыске 39-летнего Михаила Шамина увезли с улицы Корпусной. Мужчину доставили в 18 отдел полиции Петроградского района. Весной Тушинский суд арестовал его партнера по бизнесу.

По версии следствия, в 2018 году он и совладельцы Seven Suns Development приобрели участок на улице Лосиноостровской, 45, в Москве. Там они организовали стройку двух ЖК, якобы не намереваясь вводить их в эксплуатацию. С физлицами-дольщиками заключили более 2400 договоров на общую сумму 7,7 млрд рублей. Полученную сумму партнеры, по информации следствия, вывели на счета подконтрольных организаций за пределами РФ, а также использовали для покупки недвижимости и машин.

Уголовное дело связано со строительством в Москве жилого комплекса «Светлый мир „Сказочный лес“». Застройщиком выступает ООО «СЗ „МСК Лосиноостровская“». В конце января 2024 года Следственный комитет в своем телеграм-канале сообщал, что «граждане ожидают получения квартир с 2021 года, однако сроки сдачи объектов регулярно переносятся, строительные работы не осуществляются». Компанией «СЗ „МСК Лосиноостровская“» владеет ООО «Севен Санс Девелопмент МСК Юго-Запад». В свою очередь этим юрлицом, по данным СПАРК, владеют Рыжков (99,99%) и «ССД МСК Инвестиции» (0,01%). В Петербурге застройщик реализовал такие проекты, как ЖК «Светлый мир», «Я-романтик…», «Светлый мир внутри» и «Светлый мир О, Юность…».

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Комментарии
5
sysh
40 минут
Много букв. Не понятно,их расстреляют или отпустят "под подписку".
Гость
33 минуты
Виновных усыпить !
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