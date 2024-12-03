Правительство установило требования к оснащению беспилотников

Правительство России установило ряд требований к оснащению беспилотников. Соответствующее постановление было размещено 3 ноября на портале официального опубликования правовых актов.

Документ регламентирует оснащение беспилотных авиационных систем оборудованием связи, навигации, наблюдения, автоматического предотвращения столкновений, оборудованием удаленной идентификации и оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, средствами криптографической защиты информации, сертифицированными в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти.