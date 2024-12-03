Посольство РФ в Южной Корее выпустило обращение в связи с военным положением

Посольство России в Южной Корее вечером 3 ноября выпустило обращение к гражданам РФ в связи с объявлением президентом республики Юн Сок Ёлем военного положения.
Дипломатическое представительство призвало россиян воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности, сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации властей.
«Посольство следит за развитием ситуации», — говорится в сообщении. При нештатных ситуациях гражданам РФ советовали звонить по телефону горячей линии: +8210-6629-2134.
Минувшей ночью Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, после которого заявил об угрозе паралича власти из-за попыток импичмента. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал президент Южной Кореи в обращении к нации.
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