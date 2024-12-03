Школьников в России хотят тестировать на терроризм и экстремизм

В Госдуму внесли поправки в федеральный закон об образовании, которые вводят обязательное тестирование учащихся на экстремизм и терроризм. На документ 3 декабря обратила внимание газета «КоммерсантЪ».

Законопроект внес на рассмотрение Госдумы в конце ноября Госсовет Татарстана. Изменения предполагается внести в статьи 28 и 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые касаются компетенций, прав, обязанностей и ответственности образовательных организаций, а также обязанностей и ответственности учеников.

Авторы инициативы предлагают проводить социально-психологическое тестирование обучающихся для «предупреждения, выявления и устранения причин» совершения ими насилия, причинения вреда себе либо вовлечения их в экстремистскую и террористическую деятельность. В пояснительной записке в пример приводят случаи нападений учеников в школах, поджоги несовершеннолетними военкоматов и железнодорожной инфраструктуры. Авторы подчеркивают, что неустоявшаяся детская психика и не сформированная до конца система ценностей делают несовершеннолетних легко подверженными влиянию факторов, которым взрослые могут противостоять успешнее.

В пояснительной записке отмечают опыт подобного тестирования школьников на наркотики. Его практика показала, что родители часто отказываются давать согласие на добровольное тестирование, поэтому в случае с экстремизмом и терроризмом проверки предлагают сделать обязательными. В качестве аргумента приводится опасность такой деятельности для жизни большого количества людей.

Согласно пояснительной записке, по результатам тестирования федеральные органы власти, власти субъектов и местного самоуправления «смогут усовершенствовать профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской и террористической деятельности среди несовершеннолетних», в том числе воспитательные и пропагандистские. Результаты также позволят комиссиям по делам несовершеннолетних, центрам психолого-педагогической помощи, школьным психологам принимать меры для пресечения вовлечения детей в антиобщественную деятельность и индивидуальной помощи подросткам и их родителям, говорится в документе.