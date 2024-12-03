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Происшествия Умерших постояльцев соццентра на Алтае становится все больше

Умерших постояльцев соццентра на Алтае становится все больше

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1 комментарий

Количество погибших от отравления в социальном центре «Рубикон» на Алтае увеличилось до семи: еще один человек скончался в ночь на 3 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

В больницах остаются 23 пострадавших. Трое из них в тяжелом состоянии, десять — в состоянии средней степени тяжести, еще десять — легкой.

Центр в селе Калистратиха Калманского района принадлежит Алтайской региональной общественной организации адаптации и социализации бывших осужденных «Рубикон». Первого погибшего постояльца обнаружили днем 28 ноября. У него наблюдались признаки отравления. Еще 26 человек были госпитализированы. По версии Роспотребнадзора, причиной смерти стала инфекция, а не пищевое отравление. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Председателя правления социальной организации задержали.

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Алтайский край Социальный центр Инфекция Отравление
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Комментарии
1
iigaza
11 минут
Семеро уже кони двинули, а тараканы только бодрее стали.
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