Бастрыкин взял на контроль проверку в отношении мигранта, который напал на семью с 11-месячным ребенком в Янино

О том, что дорожный конфликт с участием гражданина Таджикистана стал поводом для внимания Бастрыкина, 2 декабря сообщает его пресс-служба.

Как писала «Фонтанка», два водителя не поделили дорогу в Янино 30 ноября. Иностранец вел себя агрессивно, повредил машину оппонента и, как пишет СК, «высказал угрозы физической расправой в адрес водителя, его супруги и ребенка».

Водителя задержали на проспекте Большевиков и составили на него протокол за мелкое хулиганство. Статья предполагает арест, а значит и задержание на двое суток.

Позже стало известно, что это был не внезапный приступ агрессии. Еще в 2019 году мигрант кидался с ножом на представителей общественной организации «Потребнадзор», которые пытались противостоять незаконной уличной торговле. Почти через год он получил условный срок.