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Общество Бастрыкин взял на контроль проверку в отношении мигранта, который напал на семью с 11-месячным ребенком в Янино

Бастрыкин взял на контроль проверку в отношении мигранта, который напал на семью с 11-месячным ребенком в Янино

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8 комментариев

СК Ленинградской области проводит проверку по факту конфликта агрессивного иностранца с семьей в поселке Янино. Контролирует ход проверки лично глава СК Александр Бастрыкин.

О том, что дорожный конфликт с участием гражданина Таджикистана стал поводом для внимания Бастрыкина, 2 декабря сообщает его пресс-служба.

Как писала «Фонтанка», два водителя не поделили дорогу в Янино 30 ноября. Иностранец вел себя агрессивно, повредил машину оппонента и, как пишет СК, «высказал угрозы физической расправой в адрес водителя, его супруги и ребенка».

Водителя задержали на проспекте Большевиков и составили на него протокол за мелкое хулиганство. Статья предполагает арест, а значит и задержание на двое суток.

Позже стало известно, что это был не внезапный приступ агрессии. Еще в 2019 году мигрант кидался с ножом на представителей общественной организации «Потребнадзор», которые пытались противостоять незаконной уличной торговле. Почти через год он получил условный срок.

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Александр Бастрыкин Янино Дорожный конфликт Мигрант
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Комментарии
8
Ankor
1 час
Может хоть сейчас будет не условный срок? Его место в клетке, по-любому.
Сила в Правде!!
1 час
и бастрыкин не спит
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