В Петербурге задержали агрессивного водителя Mercedes, напавшего на семью с годовалым ребенком в автомобиле

В Петербурге на проспекте Большевиков задержали агрессивного водителя Mercedes, который напал на семью с годовалым ребенком в автомобиле. Подробности приводит Telegram-канал «Дорожный инспектор» в воскресенье, 1 декабря.

Как сообщает ДИ, инцидент между водителем «немца» и семейной парой случился на Шоссейной улице в Янино утром 30 ноября. 38-летний уроженец Таджикистана предположительно разгневался из-за того, что ему не уступили дорогу, после чего остановил автомобиль, вышел из него и начал решать конфликт силой. Сначала он общался с оппонентами с использованием мата, а затем накинулся на машину и повредил ее.