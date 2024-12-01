В Петербурге задержали агрессивного водителя Mercedes, напавшего на семью с годовалым ребенком в автомобиле

В Петербурге на проспекте Большевиков задержали агрессивного водителя Mercedes, который напал на семью с годовалым ребенком в автомобиле. Подробности приводит Telegram-канал «Дорожный инспектор» в воскресенье, 1 декабря.
Как сообщает ДИ, инцидент между водителем «немца» и семейной парой случился на Шоссейной улице в Янино утром 30 ноября. 38-летний уроженец Таджикистана предположительно разгневался из-за того, что ему не уступили дорогу, после чего остановил автомобиль, вышел из него и начал решать конфликт силой. Сначала он общался с оппонентами с использованием мата, а затем накинулся на машину и повредил ее.
Как оказалось, семья с ребенком не единственные жертвы агрессивного водителя с бородой, делится Telegram-канал. Похожая ситуация произошла еще с одним человеком в Янино два месяца назад. Водитель якобы напал на автомобилиста из-за того, что тот не уступил дорогу во дворе.
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