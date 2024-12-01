Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

4 м/c,

ю-з.

 764мм 84%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Как убили Кирова
Копим на будущее
20 лет без Финляндии
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Петербурге задержали агрессивного водителя Mercedes, напавшего на семью с годовалым ребенком в автомобиле

В Петербурге задержали агрессивного водителя Mercedes, напавшего на семью с годовалым ребенком в автомобиле

2 383
22 комментария

В Петербурге на проспекте Большевиков задержали агрессивного водителя Mercedes, который напал на семью с годовалым ребенком в автомобиле. Подробности приводит Telegram-канал «Дорожный инспектор» в воскресенье, 1 декабря.

Источник:

Как сообщает ДИ, инцидент между водителем «немца» и семейной парой случился на Шоссейной улице в Янино утром 30 ноября. 38-летний уроженец Таджикистана предположительно разгневался из-за того, что ему не уступили дорогу, после чего остановил автомобиль, вышел из него и начал решать конфликт силой. Сначала он общался с оппонентами с использованием мата, а затем накинулся на машину и повредил ее.

Как оказалось, семья с ребенком не единственные жертвы агрессивного водителя с бородой, делится Telegram-канал. Похожая ситуация произошла еще с одним человеком в Янино два месяца назад. Водитель якобы напал на автомобилиста из-за того, что тот не уступил дорогу во дворе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY21
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
AEG1
31 минута
А не пора бы этому шестяному домой , в свой солнечный Стан?
COMRADE
34 минуты
Каков результат задержания?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46